В медиацентре на Братиславской соберутся любители английского языка

В библиотеке №129 — медиацентр на Братиславской — есть возможность учить и практиковать английский язык бесплатно. Очередная встреча пройдет в субботу, 28 апреля.

— На заседании English Reading Club участники обсуждают короткие произведения на английском. Раз в месяц проходят тренировки

разговорного. Четыре раза в месяц — свободные встречи в семейной зоне участников 25+, — отметили организаторы.

Очередное практическое занятие состоится в 19.00. Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/540900/.

Библиотека №129 расположена по адресу: улица Перерва, дом 56/2. (то)