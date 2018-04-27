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В медиацентре на Братиславской соберутся любители английского языка
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В медиацентре на Братиславской соберутся любители английского языка 

Управа района Марьино 36 минут назад
Фото: Управа района Марьино
В библиотеке №129 — медиацентр на Братиславской — есть возможность учить и практиковать английский язык бесплатно. Очередная встреча пройдет в субботу, 28 апреля.
— На заседании English Reading Club участники обсуждают короткие произведения на английском. Раз в месяц проходят тренировки
разговорного. Четыре раза в месяц — свободные встречи в семейной зоне участников 25+, — отметили организаторы.
Очередное практическое занятие состоится в 19.00. Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/540900/.
Библиотека №129 расположена по адресу: улица Перерва, дом 56/2. (то)
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