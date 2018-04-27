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Кто может рассчитывать на бесплатные разъяснения ИФНС
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Кто может рассчитывать на бесплатные разъяснения ИФНС 

Время бухгалтера 34 минуты назад
Управление ФНС, отвечая на интернет-запрос, разъяснило, в каком случае инспекторы обязаны бесплатно информировать обратившихся с вопросами граждан, в том числе письменно.
Консультации будут даны только налогоплательщикам, то есть лицам, непосредственно исполняющим обязанности по исчислению и уплате налогов.
Вопросы, поступившие от третьих лиц, рассматриваться не будут.
Плательщик вправе обратиться в налоговые органы лично или через представителя.
Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью.
Чиновники предупредили, что рассматриваться будут конкретно сложившиеся ситуации, непосредственно касающиеся налогоплательщика.
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 07.03.2018 № 20-14/048798@ «О рассмотрении интернет-обращения»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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