Кто может рассчитывать на бесплатные разъяснения ИФНС 

Управление ФНС, отвечая на интернет-запрос, разъяснило, в каком случае инспекторы обязаны бесплатно информировать обратившихся с вопросами граждан, в том числе письменно.
Консультации будут даны только налогоплательщикам, то есть лицам, непосредственно исполняющим обязанности по исчислению и уплате налогов.
Вопросы, поступившие от третьих лиц, рассматриваться не будут.
Плательщик вправе обратиться в налоговые органы лично или через представителя.
Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью.
Чиновники предупредили, что рассматриваться будут конкретно сложившиеся ситуации, непосредственно касающиеся налогоплательщика.
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»