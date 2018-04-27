Кто может рассчитывать на бесплатные разъяснения ИФНС

Управление ФНС , отвечая на интернет-запрос, разъяснило, в каком случае инспекторы обязаны бесплатно информировать обратившихся с вопросами граждан, в том числе письменно.

Консультации будут даны только налогоплательщикам, то есть лицам, непосредственно исполняющим обязанности по исчислению и уплате налогов.

Вопросы, поступившие от третьих лиц, рассматриваться не будут.

Плательщик вправе обратиться в налоговые органы лично или через представителя.

Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью.

Чиновники предупредили, что рассматриваться будут конкретно сложившиеся ситуации, непосредственно касающиеся налогоплательщика.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»