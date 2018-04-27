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4 мая — Extended Deadline КМФР
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4 мая — Extended Deadline КМФР 

Sostav.ru 33 минуты назад
Фото: Sostav.ru
В связи с многочисленными просьбами участников конкурсной программы этого года, КМФР продлевает дедлайн на неделю без оверпрайсов.
Если вы еще не успели подать ваши креативные кейсы на оценку 8 команд судей, необходимо:
Зарегистрироваться на сайте
Заполнить онлайн-форму
Загрузить работы и все необходимые материалы
Сделать запрос на оплату до 4 марта включительно
Оплатить участие
Продемонстрируйте весь пул прожитых вами жизней в проектах и заработайте признание не только на украинском рынке, а и на международной арене.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.
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