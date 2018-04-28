В генконсульстве Финляндии в Петербурге предупредили об увеличении срока оформления виз

Срок оформления финских виз в Санкт-Петербурге существенно увеличился и составляет в настоящее время от 18 до 20 дней, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на генконсульство.

Из-за праздников визу можно будет получить лишь в середине мая.

Как пояснили в диппредставительстве, количество подаваемых заявлений такое же, как и в 2017 году, но документы рассматриваются дольше в связи с большим числом праздничных дней в апреле-мае.

В Генконсульстве добавили, что российским заявителям можно не бояться «коллапса», подобного прошлогоднему, когда весной на оформление визы требовался месяц вместо обычных двух недель.