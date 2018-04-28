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В генконсульстве Финляндии в Петербурге предупредили об увеличении срока оформления виз
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Британия выгоняет россиян

В генконсульстве Финляндии в Петербурге предупредили об увеличении срока оформления виз 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Срок оформления финских виз в Санкт-Петербурге существенно увеличился и составляет в настоящее время от 18 до 20 дней, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на генконсульство.
Из-за праздников визу можно будет получить лишь в середине мая.
Как пояснили в диппредставительстве, количество подаваемых заявлений такое же, как и в 2017 году, но документы рассматриваются дольше в связи с большим числом праздничных дней в апреле-мае.
В Генконсульстве добавили, что российским заявителям можно не бояться «коллапса», подобного прошлогоднему, когда весной на оформление визы требовался месяц вместо обычных двух недель.
Ранее Nation News сообщало, что правительство России одобрило взаимную отмену виз с Коста-Рикой.
RT на русском: последние новости
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