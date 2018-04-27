Москвичей оставят без спиртного

Продажа спиртного в Москве в дни майских праздников будет ограничена. Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников , передает «Интерфакс»

«Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», — рассказал он.

С 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы 9 мая нельзя будет купить спиртное в магазинах, которые расположены возле мест массовых гуляний, то есть пешеходных улиц, площадей, парков. Речь идет о любых видах алкоголя, в том числе пиве, а также прохладительных напитках, подаваемых в стеклянной таре.

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Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

27 Апр 2018 в 12:59 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ