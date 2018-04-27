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Предпринимателям закрыли доступ к госзакупкам
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Предпринимателям закрыли доступ к госзакупкам 

N24.ru 42 минуты назад
Министерство финансов внесло поправки в закон о государственных закупках. Согласно нововведениям, одним из обязательных условий допуска к участию в открытых торгах является обеспечение по госзакупке на специальном счете в банке. Об этом пишет Lenta.ru. При этом спецсчет предприниматель может открыть только в банке, которому разрешено работать с площадкой, где проходит тендер, в котором он хочет участвовать. На этом счете должно быть денежное обеспечение по потенциальному контракту.
Если учесть, что, как правило, предприниматели участвуют сразу в нескольких тендерах на разных площадках, то при условии принятия нововведений, сделать это бизнесмены уже не смогут, так как открыть несколько «тендерных» счетов одновременно запрещено. В итоге может сложиться ситуация, что вместо того чтобы участвовать в закупках, бизнес будет лишь открывать и закрывать спецсчета. По оценке специалистов, в итоге предприниматели могут недосчитаться порядка 100 миллиардов рублей..
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