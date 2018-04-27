Мастер-класс по домоводству состоится в районе Марьино

В субботу, 28 апреля, в районе Марьино, на базе детского клуба «Подросток», состоится занятие по домоводству «Вязание. Секреты мастерства».

Как отметила руководитель клуба Людмила Стегалина , уроки домоводства пользуются большим спросом у местных жителей. На занятия приходят люди с разным уровнем подготовки, чтобы получить практические советы.

Мастер-класс «Вязание. Секреты мастерства» в рамках проекта «Клуб семейного творчества» будет посвящен крючковой отделке трикотажного полотна. Он начнется в 10.00.

Клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв.1, станция метро «Марьино». (то)