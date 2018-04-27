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Фанат набил тату с футболкой «Фламенго». Теперь можно ходить на стадион голым
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Фанат набил тату с футболкой «Фламенго». Теперь можно ходить на стадион голым 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
33-летний бразилец Маурисио дос Аньос сделал себе татуировку, изобржающую домашнюю форму его любимого клуба — «Фламенго». Тату занимает сорок процентов тела и потребовала 32 сеансов в салоне. Работа заняла суммарно 90 часов и выполнялась двумя мастерами: с первым у Маурисио возник конфликт в октябре прошлого года. Оставшиеся 70 процентов татуировки доделывал другой человек.
Как рассказал дос Аньос в интервью Vice (в России о нем впервые рассказал TJournal), все началось со стервятника: его Маурисио набил на предплечье. Сейчас маскот «Фламенго» выглядывает из-под «рукава» футболки.
А вот отпечаток ступни дочери Маурисио (вместе с именем и датой рождения) на левой лопатке новая татуировка полностью закрыла. Дос Аньос планирует перебить его в другом месте.
Сначала Маурисио посчитал цену за такое тату (несколько тысяч фунтов) слишком большой и решил сделать что-то поскромнее. Примерно вот это:
Но первый татуировщик согласился на большую скидку. После смены мастера дос Аньосу пришлось продать мотоцикл, чтобы накопить на тату, а потом ему помог друг.
Сперва на грудь Маурисио нанесли эмблему «Фламенго».
Потом наметили рисунок.
И закипела работа.
До и после:
Татуировку дос Аньоса оценили несколько звезд «Фламенго», в том числе Зико. По словам Маурисио, Зико был шокирован и щупал татуировку, чтобы убедиться: она настоящая.
На спине у Маурисио десятый номер, который сейчас носит Диего (а раньше — Зико, Адриано, Роналдиньо и Эдерсон).
Дос Аньос допускает, что еще набьет какие-то татуировки в честь «Фламенго», но точно не шорты или гетры.
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