Фанат набил тату с футболкой «Фламенго». Теперь можно ходить на стадион голым

33-летний бразилец Маурисио дос Аньос сделал себе татуировку, изобржающую домашнюю форму его любимого клуба — «Фламенго». Тату занимает сорок процентов тела и потребовала 32 сеансов в салоне. Работа заняла суммарно 90 часов и выполнялась двумя мастерами: с первым у Маурисио возник конфликт в октябре прошлого года. Оставшиеся 70 процентов татуировки доделывал другой человек.

Как рассказал дос Аньос в интервью Vice (в России о нем впервые рассказал TJournal), все началось со стервятника: его Маурисио набил на предплечье. Сейчас маскот «Фламенго» выглядывает из-под «рукава» футболки.

А вот отпечаток ступни дочери Маурисио (вместе с именем и датой рождения) на левой лопатке новая татуировка полностью закрыла. Дос Аньос планирует перебить его в другом месте.

Сначала Маурисио посчитал цену за такое тату (несколько тысяч фунтов) слишком большой и решил сделать что-то поскромнее. Примерно вот это:

Но первый татуировщик согласился на большую скидку. После смены мастера дос Аньосу пришлось продать мотоцикл, чтобы накопить на тату, а потом ему помог друг.

Сперва на грудь Маурисио нанесли эмблему «Фламенго».

Потом наметили рисунок.

И закипела работа.

До и после:

Татуировку дос Аньоса оценили несколько звезд «Фламенго», в том числе Зико. По словам Маурисио, Зико был шокирован и щупал татуировку, чтобы убедиться: она настоящая.

На спине у Маурисио десятый номер, который сейчас носит Диего (а раньше — Зико, Адриано, Роналдиньо и Эдерсон).

Дос Аньос допускает, что еще набьет какие-то татуировки в честь «Фламенго», но точно не шорты или гетры.