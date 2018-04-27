Вчера, 26 апреля, телеканал «Дождь» отметил свой восьмой день рождения. По традиции в зале присутствовали подписчики телеканала и, по традиции, в этот вечер в клубе был аншлаг. Резо Гигиниешвили, Юрий Дудь, Артемий Лебедев и другие гости отпраздновали День рождения телеканала «Дождь»В этом
году телеканал учредил собственную премию «Люди Дождя», которая была
вручена зрителям и друзьям канала в восьми номинациях. Праздник завершился
грандиозным выступлением группы «ДДТ», которая
подготовила для мероприятия специальный сет лист. Многотысячный хор зрителей на протяжении полутора часов вместе с Юрием Шевчуком пел хиты группы. Поздравить любимый телеканал пришли Андрей
Макаревич, Божена Рынска с супругом Игорем Малашенко, Резо Гигиниешвили,
Артемий Лебедев, Юрий Дудь, генеральный директор телеканала «Пятница»
другие.