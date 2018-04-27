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В районе Марьино открылась ярмарка выходного дня
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В районе Марьино открылась ярмарка выходного дня 

Управа района Марьино 39 минут назад
Фото: Управа района Марьино
В ЮВАО открылись ярмарки выходного дня. Точка продажи сезонной продукции начала работу и в районе Марьино, на улице Перерва.
— Ассортимент продукции ярмарок выходного дня не изменился по сравнению с прошлым годом. Москвичам предлагают все основные продукты питания, но каждый раз лучшего качества. Санитарный контроль очень внимательно следит за состоянием товаров на ярмарках выходного дня, — отметила начальник управления торговли и услуг префектуры ЮВАО Маргарита Зверева.
В районе Марьино ярмарка открылась по адресу улица Перерва, владение 51. Здесь представлена мясная, молочная продукция, овощи, мед и продукты пчеловодства.
Режим работы ярмарок: еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 20.00. (то)
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