Бывший чиновник избежал наказания за халатный контроль ремонта дорог

Действия экс-сотрудника КВУ «Служба Заказчика» нанесли бюджету ущерб в два миллиона, однако суд назначил виновному 50-тысячный штраф, который ему и не придется оплачивать.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника КВУ «Служба Заказчика» при администрации столицы Карелии . Чиновник допустил использование подрядчиком в ходе ремонта дорог в городе некачественного асфальта. Обвиняемому инкриминировали халатность.

Как следует из материалов дела, обвиняемый с сентября по декабрь 2015 года, являясь сотрудником производственно-технического отдела КВУ, не ознакомился в полном объеме с требованиями муниципальных контрактов, включая сметную документацию по ремонту асфальтобетонного покрытия отдельных территорий города. При этом чиновник на месте производства работ не произвел внутреннюю экспертизу качества, допустил использование подрядчиком некачественной асфальтобетонной смести и не принял мер к устранению недостатков.

Сотрудник КВУ «незаконно принял выполненные ненадлежащим образом и в ненадлежащем объеме работы по ремонту дорог и согласовал представленные подрядчиком акты выполненных работ по всем указанным в муниципальных контрактах участкам местности, поставив свои подписи в актах выполненных работ». Отмечается, с учетом разницы в стоимости фактически использованного объема покрытия и его ненадлежащего качества, он создал условия для необоснованной оплаты. Бюджету города был причинен крупный ущерб в сумме более двух миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Однако, осужденного освободили от «наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности». При этом приговор еще не вступил в законную силу.