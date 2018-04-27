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Федеральные инспекторы проверили ход реконструкции бывшего коммерческого клуба в Самаре
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Федеральные инспекторы проверили ход реконструкции бывшего коммерческого клуба в Самаре 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Столичные инспекторы федерального проекта «Историческая память» оценили ход ремонта здания бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева. На сегодняшний день реконструкция объекта культурного наследия практически полностью завершена. Предстоят лишь пуско-наладочные работы, которые завершатся к 1 мая. Дом будет передан Самарскому институту культуры. В его стенах откроется молодёжный концертно-театральный комплекс. Госконтракт на реставрацию здания был заключён федеральным министерством культуры. Сумма контракта — 139 миллионов рублей.
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