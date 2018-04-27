Федеральные инспекторы проверили ход реконструкции бывшего коммерческого клуба в Самаре

Столичные инспекторы федерального проекта «Историческая память» оценили ход ремонта здания бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева. На сегодняшний день реконструкция объекта культурного наследия практически полностью завершена. Предстоят лишь пуско-наладочные работы, которые завершатся к 1 мая. Дом будет передан Самарскому институту культуры. В его стенах откроется молодёжный концертно-театральный комплекс. Госконтракт на реставрацию здания был заключён федеральным министерством культуры. Сумма контракта — 139 миллионов рублей.