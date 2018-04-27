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Батл KFC: орловские волонтёры смогут выиграть миллион
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Батл KFC: орловские волонтёры смогут выиграть миллион 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Компания KFC в год волонтёра приглашает добровольцев из Орловской области поучаствовать в новом направлении международного проекта «KFC BATTLE».
Как сообщают организаторы, для лучших проектов будет выделен грант в размере миллиона рублей, который разделят между собой три победителя. Регистрация участников конкурса стартовала в апреле и завершится 20 мая.
Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 30 лет, которые представят свой волонтёрский проект, реализованный с 1 января по 20 мая 2018 года. Чтобы стать участником, необходимо подготовить презентацию о своей деятельности и разметить её на официальной странице KFC BATTLE: волонтерство.
Победители определятся в результате народного голосования. Во второй этап конкурса войдут 25 лучших проектов, которые оценит профессиональное жюри. В шорт-лист от экспертов войдут 8 участников, которые представят их перед экспертным жюри на Суперфинале в Москве.
Сообщение Батл KFC: орловские волонтёры смогут выиграть миллион появились сначала на РИА 57.
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