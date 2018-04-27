ZIK: Как польские князья подбираются к своим украинским владениям

Первые упоминания о роде Чарторыйских относятся к XIV веку. Потомки литовско-русских князей осели на Волыни, где их род делился на две основные ветви. Родовым гнездом первой был замок в Клевани, а второй — Корец. В XVI веке православные представители рода становятся римо-католиками — полонизируются, забывая о своих украинских корнях. Пик могущества рода пришелся на XVIII-XIX века, когда его представители даже были претендентами на трон Речи Посполитой. Вторая мировая война заставила большинство их потомков покинуть родной край, оставив на произвол судьбы свои огромные состояния. И после десятилетий вынужденной эмиграции демократические изменения в 80-90 годах ХХ века в Центрально-Восточной Европе снова позволили им вернуться домой.

Возвращение князей

Замок в Голухове, барочный дворец в Конажеве, дворце в Пелкинях — это лишь некоторые из объектов, принадлежащих семье Чарторыйских на территории современной Польши . Род аристократов возвращает себе имения в стране над Вислой и хорошо на этом зарабатывает.

Соглашение о покупке Министерством культуры РП богатой художественной коллекции Чарторыйских уже стала «притчей во языцех». Ведомство министра Петра Глинского заплатило 100 миллионов евро за коллекцию произведений искусства, среди которых самая известная картина в Польше — «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи . Однако, коллекция «Чарторыйских» это не только произведения искусства, это несколько десятков тысяч объектов, в том числе недвижимость.

Согласно соглашения, подписанного Глинским, польское государство получио здания, принадлежащие «Фонду князей Чарторыйских» в Кракове и «все связанные с ними права и претензии (включая претензиями к реституции имущества и правом на возмещение)». Ведомство уточняет, что речь идет о собственности, которая принадлежит музею и библиотеке князей Чарторыйских и Ординанции Сенявских. Однако активы семьи были намного больше и наследники все еще на них претендуют.

Большие аппетиты аристократов

«Чарторыйские хотят миллионы», — писали 13 лет назад польские СМИ. Речь шла о компенсации за землю в селе Виры в Великопольском воеводстве. Семья потребовала возмещения убытков в размере 3,4 млн злотых. Сейчас на части этой территории находятся местные дороги.

«Мы не можем позволить себе заплатить такие деньги. Наш годовой бюджет составляет 28 миллионов злотых», — заявил тогда в интервью «Газете Выборчей» председатель местной территориальной общины Ян Брода.

«Мы частично выкупили землю. Однако еще продолжается спор вокруг остальных участков», — отметили в правительстве общины. Однако не смогли ответить о каких же суммах идет речь, на каком этапе находится спор об остальном компенсации. Не ответила на этот вопрос журналистов и адвокатская контора, которая представляла семью Чарторыйских в этом деле.

В декабре 2016 года под сенью продажи коллекции состоялась еще одна сделка между Министерством культуры и Фондом князей Чарторыйских». Замок в Голухове государство приобрело у аристократов за 20 миллионов злотых. Проблема в том, что его владельцем с 1951 года была государственная организация — Национальный музей Познани . То что же это было?

С момента падения в Польше коммунизма, Чарторыйские вели споры с государством относительно этого замка. Они требовали его возвращения. Дело длилось много лет и могло бы завершиться разными способами. Однако польское министерство решило заплатить 20 миллионов злотых бывшим владельцам. Тогда ведомство объясняло — таким образом оно гарантирует, что замок и его коллекции будут доступны для общественности.

Дворец с бизнесом

Барочный дворец XVII века в Конажеве — это большой кусок истории. На веб-сайте Уездного староства в Познани указано, что сам Наполеон Бонапарт посетил дворец в 1806 году.

Несколько лет назад в интервью актриса Анна Чарторыйская вспоминала о фамильных имениях, захваченных «коммунистическим правительством». Семья подала иск о возврате Конажева. Тогда же появились слухи о том, что восстановлением дворца займется муж Анны — Михал Немчицкий, сын известного польского бизнесмена Збигнева Немчицкого.

Дворец бывшим владельцам таки вернули, но его не отремонтировали ни Немчицкий, ни Чарторыйский. Достопримечательность приобрела Гелена Осицкая — владелица нескольких других дворцов в Великопольше. И собственно она начала его реставрацию.

Очень похожа ситуация с дворцом в Полкинях. Восемь лет назад Ярославский уезд хотел инвестировать 17 миллионов злотых в строительство реабилитационного центра в дворце. Эти планы перечеркнул Витольдом Чарторийский, который создал фонд и обратился к правительству с требованием возврата имущества, которое принадлежало его семье. Он утверждал, что создаст там «центр культуры».

Дворец в Полкинях вернули Чарторыйским в 2012 году. Однако изменилась интерпретация законодательства. Собственность была передана в рамках земельной реформы. Власти уезда пыталась оспорить решение, но безрезультатно. Через год новые-старые владельцы получили от государственной охраны памятников организации 300 тысяч злотых субсидии для реконструкции здания.

Скандал в благородном семействе

И все манипуляции вокруг собственности Чарторыйских — ничто по сравнению со скандалом, который недавно разразился в самой семье. Тамара Чарторыйская — дочь основателя «Фонда князей Чарторыйских» Адама Чарторыйского, резко раскритиковала продажу коллекции произведений искусства, принадлежавших семье польского государства. Дело в том, что польское правительство решило выкупить произведения искусства, которые были национализированы после Второй мировой войны и находились в польских музеях. Первоначально фонд планировал использовать полученные деньги на различные культурные проекты, и впоследствии часть управы организации решила ее ликвидировать и создать новый фонд. Это насторожило не только польское правительство, но и Тамару Чарторыйскую. Она обвинила отца в попытке вывести деньги из Польши и присвоить. Тамара заявила, что ее отец «не любит Польшу и поляков».

«Во время заседания фонда в январе 2017 года мой отец заявил: «Я ненавижу Польшу и поляков, и я уже сделал достаточно для этого народа». А его жена добавила: «Полякам нельзя доверять, и теперь мы будем жить как миллиардеры», — отметила Тамара. Она подчеркнула, что, вероятно, присвоить деньги фонда, надоумила мачеха.

Слова наследницы рода Чарторыйских возмутили часть семьи. Отец и мачеха не остались в долгу и Тамару обвинили в клевете и бездействии, которые едва не уничтожили «Фонд князей Чарторыйских».

Смогут ли после Польши Чарторыйские приехать за имуществом в Украину

Чарторыйским принадлежали значительные имения и в Украине. Может ли подобная ситуация повториться и в нашей стране?

«Вопрос реституции имущества каждое государство решает для себя самостоятельно. Оно принимает для себя закон, который считает правильным в этом случае. В Истории Европы есть разные примеры», — отметил в комментарии ИA ZIK председатель ЛОО Украинского общества охраны памяток истории и культуры Андрей Салюк.

Он подчеркнул, что Польша приняла закон, чтобы вернуть прежним собственникам имущество. Зато другие государства, например Франция , такого закона не принимали.

«Они понимали, что если заново делить имущество, то оно может повлечь массу проблем. Поэтому не может быть речи, что обязательно должна быть реституция и все. В конце концов, всегда есть возможность принять закон, где указано, что подлежит возврату, а что нет. То есть в правовом поле есть очень много примеров, и поэтому путей решения этой проблемы тоже может быть много. Предполагать, как решит украинский законодательный орган это вопрос, достаточно сложно», — подчеркнул он.

«Я общался со многими экспертами, историками искусства, интеллигенцией в Польше и они подчеркивали, что сравнивать их государство и Украину в этом контексте не совсем корректно, потому что история слишком сложна, чтобы так одним махом разрубить этот узел. Они подчеркивали, что не считают, что путь их государства, это удобный путь для Украины», — добавил Андрей Салюк.

Он также отметил — чтобы спасти древние замки и дворцы не обязательно нужно принимать закон о реституции и отдавать их бывшим владельцам. Есть много примеров, когда замок возвращали владельцу, а он им совсем не интересовался, а просто перепродавал. С другой стороны, и при современном законодательстве есть возможность передать замки бывшим владельцам, но при этом, чтобы он остался собственностью государства — на основе концессии.

«Важнейший вопрос — кто будет заниматься объектом, а лицо будет иметь желание и цель реставрировать, сохранить сооружение. Не вопрос государственной или частной собственности решает судьбу реставрации или сохранения памятника. Вопрос — кто хочет и кто будет это делать», — подытожил он.

Недавно род Чарторыйских упорядочил семейный мавзолей в Клевани. Члены семьи планировали принять участие в его открытии в начале мая, однако свой визит в Украину перенесли — вполне возможно, последние события в Польше. Очевидно, пока страсти вокруг рода окончательно не успокоятся, украинцы не смогут увидеть потомков древних волынских княжеских семей.

Андрей Павлышин

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