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Полный переход на автоматизированные закупки через ЕАИСТ планируется осуществить к 2019 г.
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Полный переход на автоматизированные закупки через ЕАИСТ планируется осуществить к 2019 г. 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Полный переход к автоматизированному формированию потребности через единую автоматизированную информационную систему торгов (ЕАИСТ) планируется осуществить к 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. «В ближайшее время мы планируем перейти к единой системе формирования потребностей и осуществления закупок — это означает, что конечный потребитель, например, врач или учитель, только вводит информацию о потребности в систему, все остальное — формирование документации, объявление процедуры, определение победителя автоматически делается средствами системы. Заказчику остается только подписать контракт. Подобная работа активно ведется в сфере здравоохранения: запущен блок закупок лекарственных препаратов. И в этом году подобный механизм будет реализован при осуществлении закупок медицинских расходных материалов, медоборудования. Полный переход к автоматизированной системе формирования потребностей планируется осуществить в 2019 г.», — сказал Е. Данчиков. Он отметил положительные эффекты от ранее введенных сервисов. «Использование электронного документооборота позволило серьезно сократить время прохождения закупки через все согласующие органы — нет необходимости писать бумаги, общаться по телефону — все делается в „один клик“ средствами системы. Данные изменения на системном уровне ограждают заказчика от возможности допущения ошибок. Статистика 2017 г. показывает значительное снижение обоснованных жалоб», — подчеркнул Е. Данчиков. В свою очередь заместитель начальника столичного Главконтроля Владислав Овчинский добавил, что помимо блокирующего контроля, реализованного в системе, также используются и средства уведомительного контроля.
«Эти два блока мы постоянно развиваем, устанавливая больше логических контролей в системе. Это приводит к серьезному снижению как количества подаваемых жалоб, так и жалоб, признаваемых обоснованными», — сказал В. Овчинский.
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