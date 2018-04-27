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В майские праздники в Казани запустят двухэтажный автобус
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В майские праздники в Казани запустят двухэтажный автобус 

Казанский Портал 49 минут назад
Так выглядит казанский двухэтажный экскурсионный автобус сейчас. Фото: russoturista.ru  Сегодня в Казани на открытии туристско-информационного центра рассказали о новом экскурсионном автобусном маршруте. Его запустят в майские праздники. По маршруту будет ездить двухэтажный красный автобус.
В Казани такой автобус есть и сейчас, но ездит он только по центру города. Новый «краснобус» будет ходить по Кремлёвской дамбе, мимо Чаши в сторону стадиона «Казань Арена». Возвращаться — по Миллениуму.
На маршруте 15 остановок. Во время экскурсии можно будет выходить на каждой остановке и осматривать достопримечательности. По этому же билету можно садиться на другие туристические автобусы и продолжать поездку.
Стоимость проездного билета — от 600 до 900 рублей. Он действует один или два дня. Ветеранам Великой Отечественной войны, журналистам, детям до 5 лет, консьержам гостиниц и инвалидам первой группы с сопровождающими — скидка.
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