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В Волгоградской области стабилизировалась паводковая ситуация
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В Волгоградской области стабилизировалась паводковая ситуация 

РИА Новости 51 минуту назад
ГОРКИ, 27 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась, динамика положительная, заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"На территории Волгоградской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой ситуацией, но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую положительную динамику", — сказал Бочаров на встрече с Медведевым.
Он отметил, что вода на некоторых участках рек поднялась на 20-40 сантиметров. Такого уровня паводки не наблюдались 50 лет, но подтоплено только одно из 12 муниципальных образований на территории региона, из 81 населенного пункта только в двух на сегодняшний день есть подтопление, сообщил Бочаров. Из зоны подтопления были эвакуированы 868 человек, но в центрах временного размещения сейчас ни одного человека нет.
Как сообщил губернатор, социальные учреждения работают полностью. «На всей территории, которая подвержена подтоплению, проведены уже аварийно-восстановительные работы, и сегодня продолжаются работы по ликвидации ущерба», — сказал Бочаров.
Медведев заявил, что вся необходимые действия нужны довести до конца.
"Нужно довести всю работу до конца, чтобы люди получили выплаты причитающиеся, ну и просто под контролем держать ситуацию", — сказал премьер.
Он подчеркнул, что ситуация стала серьезным испытанием для регионального руководства, поскольку паводка такой силы не было полвека. «Держите меня в курсе», — сказал глава кабмина.
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