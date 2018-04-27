На Кубани за счет жителей края установят мемориал погибшим в годы ВОВ

КРАСНОДАР , 27 апреля. / ТАСС /. Мемориал с именами жителей Ейского района Кубани, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, торжественно откроется в райцентре ко Дню Победы. Для его установки жители города собрали около 1 млн рублей, сообщили ТАСС в городской администрации.

"У нас уже есть в городе мемориал, посвященный Великой Отечественной войне и Революции. А 8 мая мы будем открывать на этой же площади 16 гранитных плит, на которых написаны имена ейчан, ушедших на фронт и погибших там. Это будет место, куда бы в День Победы могли прийти родственники людей, ушедших из Ейского района на войну, и не вернувшихся с нее", — рассказала ТАСС представитель мэрии.

Она уточнила, что ни городской, ни районный, ни краевой бюджет не выделяли средства на мемориал. Необходимую сумму — порядка 900 тыс. рублей — собрали за счет добровольных пожертвований. Причем имена родных-ейчан вносили не только те, кто живет в городе и Ейском районе сейчас, но и те, чьи семьи давно уехали с Азовского побережья — на открытие мемориала приехал родственник фронтовика из Риги.

На плитах уже выбиты более 5 674 фамилий — о гибели кого-то из фронтовиков точно известно, кого-то официально объявили пропавшими без вести, а о некоторых нет даже этой информации.

Как пояснила ТАСС замдиректора ейского музея Марина Сидоренко, раньше в городе не было единого места, куда можно было бы прийти не просто на праздник, а чтобы почтить память именно своих родных: мемориальные доски с именами были установлены у некоторых предприятий, частично фамилии были написаны и на центральном мемориале. В 2012 году начался сбор фамилий для мемориальных стел, которые и размещены на главной площади в этом году.

"Помогали работники архива, совета ветеранов, историко-краеведческого музея и сами жители. Причем, чтобы имя родственника было занесено на стелу, нужно было не только позвонить и сказать о нем, а собрать документы, которые бы подтверждали, что он действительно был призван из Ейска и не вернулся с войны. Люди продолжают обращаться до сих пор, и уже установленные стелы расположены таким образом, что в будущем мы сможем установить еще", — добавила собеседница агентства.