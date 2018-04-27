Сирия постоянно поддерживает контакты с Россией по ВТС

"У нас в Сирии очень мощные средства ПВО разных видов. Конкретно в данный период эти средства способны защитить нашу территорию от агрессии. Мы постоянно поддерживаем контакты с русскими по вопросу поддержки сирийской армии — военной и технической", — заявил посол, говоря о том, ведутся ли переговоры о поставках С-300 в Сирию.

О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США , Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет «никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Сирии.

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