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Сирия постоянно поддерживает контакты с Россией по ВТС
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Сирия постоянно поддерживает контакты с Россией по ВТС 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирия постоянно поддерживает контакты с РФ по военно-технической поддержке правительственной армии, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.
"У нас в Сирии очень мощные средства ПВО разных видов. Конкретно в данный период эти средства способны защитить нашу территорию от агрессии. Мы постоянно поддерживаем контакты с русскими по вопросу поддержки сирийской армии — военной и технической", — заявил посол, говоря о том, ведутся ли переговоры о поставках С-300 в Сирию.
О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие.
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет «никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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