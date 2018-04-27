Экскурсии по Преображенскому храму проводятся по воскресеньям

Путешествие в прошлое может совершить любой желающий, побывав на экскурсии в храме.

Преображенский храм на Преображенской площади возродился в наши дни не случайно. До этого храм взорвали в шестидесятые годы прошлого века. Церковь имеет статус главного храма Сухопутных войск России , бережно относится к своей древней истории и рассказывает ее всем, кому это интересно.

Экскурсии по храму проводятся раз в месяц, по воскресеньям, в 14.00. Очередное такое мероприятие запланировано на 29 апреля.

Экскурсанты узнают, что именно побудило руководство страны взорвать храм, история которого тесно переплетена с зарождением армии в нашей стране. Расскажут всем желающим и о митрополите Крутицком и Коломенском Николае (Ярушевиче). Это один из самых ярких церковных иерархов 20 века.

Записаться на ближайшую экскурсию можно на сайте храма или по телефону +7 963 771 39 21.