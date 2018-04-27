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Экскурсии по Преображенскому храму проводятся по воскресеньям
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Экскурсии по Преображенскому храму проводятся по воскресеньям 

Управа района Преображенское 48 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Путешествие в прошлое может совершить любой желающий, побывав на экскурсии в храме.
Преображенский храм на Преображенской площади возродился в наши дни не случайно. До этого храм взорвали в шестидесятые годы прошлого века. Церковь имеет статус главного храма Сухопутных войск России, бережно относится к своей древней истории и рассказывает ее всем, кому это интересно.
Экскурсии по храму проводятся раз в месяц, по воскресеньям, в 14.00. Очередное такое мероприятие запланировано на 29 апреля.
Экскурсанты узнают, что именно побудило руководство страны взорвать храм, история которого тесно переплетена с зарождением армии в нашей стране. Расскажут всем желающим и о митрополите Крутицком и Коломенском Николае (Ярушевиче). Это один из самых ярких церковных иерархов 20 века.
Записаться на ближайшую экскурсию можно на сайте храма или по телефону +7 963 771 39 21.
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