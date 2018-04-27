Строительство Багаевского гидроузла не катастрофа, а благо — считает губернатор региона

Губернатор Ростовской области заявил, что никаких катастрофических последствий для жителей, экологии и инфраструктуры региона строительство Багаевского гидроузла не несет. Наоборот, позитивные тенденции в области судоходстве помогут региону и его жителям. Плотина даст импульс развития транспортной системе, рыболовству, мелиорации, водоснабжению.

Напомним, накануне Василий Голубев вместе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым заложили символический камень в начало строительство Багаевского гидроузла в хуторе Арпачин. Основная цель проекта — увеличение глубин в низовьях Дона для удобства работы грузоперевозчиков.

Глава донского региона заявил, что опасения жителей по поводу затопления большой площади из-за строительства гидроузла беспочвенны. Уровень сегодняшнего половодья Дона даже выше, чем максимально достижимая отметка после строительства объекта.

«Я когда там недавно был, то посмотрел с вертолёта на ситуацию. Поинтересовался у знающих людей и те мне сказали, что сейчас уровень воды в Дону , с учётом половодья, на 48 см выше той отметки, которая будет после строительства гидроузла.» — цитирует слова чиновника портал donnews.ru

Научное сообщество уверяет, что строительство гидроузла нанесет непоправимый вред экологии, убьет всю рыбу в реке и усугубит плачевное состояние Дона. Также местных жителей пугает подтопление прилегающих плодородных земель, которое неизбежно из-за строительства плотины и подъема грунтовых вод. В ответ Губернатор Ростовской области рассказал, что компания, проектирующая Багаевский гидроузел нашла техническое решение, при котором планируемая глубина водохранилища уменьшается почти на метр, 2 м вместо 2,8 м.

«Такое принципиальное решение обезопасит нас от затопления. Люди считали, что под воду уйдут тысячи гектар земли, но этого не будет», — заявил губернатор.

Ситуация с рыбой тоже на контроле властей, при строительстве водохранилища запланированы рыбоотводные каналы, в которых смогут нереститься все виды рыб, встречающиеся в Дону.

Строительство гидроузла насущная необходимость, заявляет Василий Голубев. Поднимать уровень Дона необходимо, судовладельцы давно жалуются на мелеющую реку. Строительство низконапорных шлюзов на Нижнем Дону, к которым относится Багаевский гидроузел, было запроектировано еще при строительстве Волго-Донского канала для обеспечения гарантированных глубин до выхода в Азовское море. В 1967 году вышло постановление Минречфлота РСФСР об увеличении гарантированной глубины с 365 см до 400 см для чего в 1974 году был сдан в эксплуатацию Николаевский гидроузел, а в 1982 году — Константиновский гидроузел. После его ввода в эксплуатацию проблемным для судоходства остался участок реки ниже Кочетовского гидроузла, протяженностью 114 км. Решить проблему должно было строительство Багаевского гидроузла, работы над проектом которого начались в первой половине 1980-х годов. Но запланированное на конец 1980-х строительство было отменено из-за экономической ситуации и протестов общественности.

«2015-й и, отчасти, 2016 год, когда воды было мало, показали нам, что судоходство на Дону может столкнуться с серьёзными проблемами. — комментирует губернатор. Суда «река-море», а стандартное водоизмещение у них 5 тысяч тонн, тогда рисковали не пройти по реке из-за осадки. Было три места, перед которыми суда должны были убирать 2 тысячи тонн грузов, отвозить оставшиеся 3 тысячи тонн и возвращаться, чтобы забрать остаток. Я уже готов был тогда подписать соответствующее решение, на грани были, но обошлось.»

Федеральные власти также настаивают на строительстве водохранилища. Летом 2016 года проект был включён в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Федеральный бюджет готов взять на себя затраты по строительству, по предварительным подсчетам реализация проекта обойдется в 22 млрд рублей.