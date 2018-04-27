Эта штука с AliExpress научит взламывать замки. Проверено

ПровереноУ меня дома есть два замка, к которым давно потеряны ключи. Хорошо, что они сняты.

Но в жизни уже было несколько ситуаций, когда навыки открытия простых навесных замков сэкономили бы очень много времени и нервов.

Идея штуки, о которой расскажу ниже — именно в обучении взламыванию навесных замков. Это не набор для взлома всего подряд, а общеобразовательная вещь. На ней можно понять, как функционирует механизм замка или объяснить его детям.

И, конечно, научиться его открывать.

В чём суть этого набора?

Набор стоит 604 руб. на AliExpress с бесплатной доставкой в Россию

В него входят:

прозрачный навесной замок

набор отмычек трёх типов, 15 шт.

связка ключей

Замок абсолютно настоящий. Главное отличие от обычных, что продают в хозяйственных магазинах — в прозрачном корпусе. Через него видно внутреннее устройство замка и все его механизмы.

Инструменты в наборе позволяют вскрыть этот замок либо методом проб и ошибок, либо с помощью многочисленных видео на YouTube. Приводить их не буду, но для личного пользования можете смотреть вдоволь.

Когда приловчитесь открывать этот замок, сможете закрепить пройденное на самых обычных, что непрозрачны и сделаны из металла.

Отзывы на набор положительные, в том числе из России. Народ пишет, что после тренировки легко вскрывает другие замки. Надеюсь, они говорят о своих собственных.

Кстати! Отмычки разных типов помогут освоить несколько методов вскрытия замка. По умолчанию их аж три, попробуйте воспроизвести все.

Это вообще легально? Меня не завернут на почте?

Да, это легально.

Инструменты и сам замок не вызовут никаких вопросов. Вы же видели объявления в подъезде, где предлагают вскрыть ваш замок? Так вот, это будет то же самое, просто вскрывать его будете вы. И замок ваш. Инструменты тоже. Не подкопаешься.

Однако помните, что попытка взлома чужого замка без договорённости с его владельцем и владельцем/арендатором помещения — преступление. Так что новоприобретённые навыки используйте только на личной территории и на своём имуществе. Не говорите потом, что вас не предупредили.

Какие есть варианты?

Признаюсь, не отказался бы получить такую штуку в подарок или в качестве сувенира. Но зачем ждать, если можно заказать сейчас?

Всегда полезно знать, как работают окружающие нас вещи. Замок в том числе. Эта мелочь реально учит, люди довольны. И сам набор хороший, из всех аналогов на Алиэкспрессе здесь больше всего отмычек.

Замок доступен в двух прозрачных цветах: белый и синий. Если вам не нужны отмычки, можно заказать только прозрачный замок с ключами. Или отдельно отмычки.

Купить отмычки и замок: 604 руб.

Другой вариант с изменёнными отмычками: 574 руб.

Повторюсь, доставка в Россию бесплатна. Как по мне, убойно крутая и интересная вещь. Редко AliExpress бывает таким полезным.

Как особенно выгодно купить эту штуку?

Получите кэшбек. Заказали с AliExpress — вернули часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Чтобы не заморачиваться, установите расширение Letyshops в браузер и автоматически получайте деньги за покупки в интернете.