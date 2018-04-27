Школьники из Одинцова задержали злоумышленника, который хотел ограбить женщину

Ученики одинцовской школы №5 поймали грабителя и передали его в руки полицейским. 15‐летние ребята не побоялись вступить в схватку со взрослым мужчиной.

На кадрах полицейские награждают двух школьников — Максима и Георгия — за то, что они предотвратили кражу и задержали нарушителя. В свои 15 лет ребята не побоялись остановить полупьяного, да еще и как потом выяснилось ранее судимого мужчину, который хотел отобрать у своей новой знакомой ценные вещи.

Мы вышли погулять, и нам мужчина сообщил, что у подъезда у женщины из сумки воруют деньги и телефон. Мы за ним побежали, он начал от нас убегать

— Георгий, ученик школы № 5.

Подростки догнали мужчину, скрутили руки и дождались приезда полиции.

Прибыли по данному адресу, увидели двух несовершеннолетних, которые реально задержали мужчину, который толком ничего объяснить не мог, задержали и доставили в отдел полиции. Ребята молодцы, не прошли мимо. Такое очень редко в наше время. Так что будет другим пример

— Александр Череватов, полицейский.

Нарушитель теперь находится под следствием и ждет суда. Подростков же наградили Благодарственными письмами и привели в пример другим ученикам. Как выяснилось, в школе регулярно проводят уроки и классные часы, где объясняют, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Мы горды за них, что наше будущее не потеряно, что есть такие герои. Мы счастливы, что у нас в классе такие дети есть

Сами ребята к этой истории относятся спокойно — говорят, даже не раздумывали, что делать, а сразу решили прийти на помощь. Теперь они стали местными звездами, о которых говорит вся школа. Жаль только, что на оценки это никак не повлияет: скоро экзамены, а там — все равны. Хотя, хочется верить, что бесстрашие этих ребят поможет им и в учебе: просидеть ночь напролет с учебниками и получить высший бал — тоже геройский поступок.