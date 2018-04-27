Ещё
Дорожную разметку в Костроме будут наносить при помощи новых технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожную разметку в Костроме будут наносить при помощи новых технологий 

k1news.ru 55 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме начались работы по обновлению дорожной разметки. Дорожники используют холодный спрей-пластик и краску, сообщает городская администрация.
Сначала разметку решили обновить вблизи школ и на улицах с активным движением общественного транспорта: на улице Советской и проспекте Мира, на пешеходных переходах на площади Сусанинской, улицах Никитской, Северной Правды, Симановского.
Работы ведут ночью, чтобы не мешать движению. Но скорость обновления разметки зависит и от погоды.
Еще одна часть работы запланирована на июнь. Летом для нанесения дорожной разметки впервые будут использовать термопластик. Служить такая разметка должна около 3 лет, ее нанесут на дороги 24 улиц.
k1news.ru: последние новости
Костромичи запустили бумажные самолетики в поддержку Павла Дурова и Telegram Предсказание гадалки сбылось: в администрации Костромской области – кадровые перестановки Общественная палата Костромской области получила право формировать состав советов, курирующих социальную сферу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию429
Джигарханян захотел умереть дома24
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве115
Поставим Макаревича на место911
Майские пенсии доставят по особому графику77
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение