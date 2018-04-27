Дорожную разметку в Костроме будут наносить при помощи новых технологий

Костроме начались работы по обновлению дорожной разметки. Дорожники используют холодный спрей-пластик и краску, сообщает городская администрация.

Сначала разметку решили обновить вблизи школ и на улицах с активным движением общественного транспорта: на улице Советской и проспекте Мира, на пешеходных переходах на площади Сусанинской, улицах Никитской, Северной Правды, Симановского.

Работы ведут ночью, чтобы не мешать движению. Но скорость обновления разметки зависит и от погоды.

Еще одна часть работы запланирована на июнь. Летом для нанесения дорожной разметки впервые будут использовать термопластик. Служить такая разметка должна около 3 лет, ее нанесут на дороги 24 улиц.