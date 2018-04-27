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Для жителей Академического района подготовлена праздничная программа мероприятий
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Для жителей Академического района подготовлена праздничная программа мероприятий 

Твоя Газета 51 минуту назад
Фото: Твоя Газета
В ЮЗАО собираются отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в ходе различных праздничных мероприятий, подготовленных префектурой округа, управами районов и муниципалитетами. В эти течение двух первых майских недель горожане смогут поучаствовать в соревнованиях, шествиях, концертах и гуляниях.
В эти дни москвичи могут принять участие в следующих окружных мероприятиях:
1 мая в 13.00 — фестиваль искусств «Plai May» в Воронцовском парке (выставка художников живых статуй, мимов, детский спектакль, танцевальные и музыкальные представления);
3 мая в 12.00 — фольклорно-студенческий праздник «Планета Юго-Запад» (площадь перед РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6);
9 мая в 12.00 — торжественное шествие, праздничная программа, чествование ветеранов в парке 70-летия Победы (ул. Болотниковская, напротив вл. 15);
9 мая в 11.00 — народные гуляния, окружной спортивный праздник и туристический слет для семейных команд в зоне отдыха «Тропарево» (ул. Академика Виноградова, д. 12);
9 мая в 13.00 — культурно-массовое мероприятие в Воронцовском парке;
12 мая в 13.30 — XI Георгиевские игры на ул. Профсоюзной, д. 40, корп. 2 (стадион).
Основными площадками празднования Дня Победы в Академическом районе станут:
8 мая в 13.00 праздничное мероприятие на ул. Кедрова, д. 4, корп. 6 (ветеранский дворик);
9 мая в 11.00 — праздничное мероприятие на ул. Кедрова, д. 19, корп. 1 (дворовая площадка)
9 мая в 15.00 — праздничный концерт в парке «Академический» (квартал 8 С);
«Твоя газета»
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