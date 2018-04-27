Изменения в штатном расписании — не основание для сокращения

В 2014 г. мужчина устроился на работу в ООО заместителем коммерческого директора. В 2016 г. работодатель изменил трудовой договор, снизив зарплату больше чем вдвое, и объявил для этого сотрудника простой длительностью в месяц с оплатой в размере двух третей оклада. В назначенный для выхода на работу день сотрудник на службу не явился, и в связи с его отказом от продолжения работы отношения между ним и компанией прекратились.

Мужчина, исходя из того, что за период трудовых отношений работодатель не выплатил ему премию, а также из того, что за время простоя он недополучил зарплату, обратился в суд с иском к обществу о восстановлении на работе и взыскании всех задолженностей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца, ссылаясь на объяснения работодателя, что в ООО менялись условия работы в связи с падением спроса на услуги. Поэтому же и была понижена зарплата истца. Также суд отказался взыскивать с общества-ответчика невыплаченные премии, так как их выплата была не обязанностью, а только правом работодателя.

Апелляционная инстанция отменила это решение и приняла новое, восстановив истца в занимаемой должности и полностью удовлетворив его требования. Судебная коллегия, принимая такое решение, исходила из того, что сотрудника уволили незаконно. Следуя п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ , уволить работника можно, только если поменялись условия труда, трудового договора, работник с этим не согласен, а работодатель соблюл процедуру увольнения. При этом работодатель должен доказать, что условия трудового договора изменились из-за того, что поменялись условия труда. В данном случае этих доказательств не было. Ответчик доказал только то, что в штатное расписание были введены новые должности. Однако это не является основанием для изменения условий договора.

Кроме того, работодатель ввел в штатное расписание несколько должностей, между которыми распределил обязанности заместителя коммерческого директора и принял на работу соответствующих специалистов. Получается, что ответчик, объявляя простой в отношении истца, изначально не планировал сохранить рабочее место сначала перераспределил обязанности истца между другими людьми, а в последующем штатном расписании и вовсе исключил ранее занимаемую истцом должность. Такой маневр, по сути, говорит о желании сократить истца, а не изменить трудовой договор, как положено по закону.

Поскольку увольнения по сокращению регулируются п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель не мог прекратить с истцом трудовые отношения на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, а следовательно, уволил его незаконно.

Судебная коллегия пришла к выводу, что истца необходимо восстановить в должности и взыскать с работодателя заработок за период вынужденного прогула, выплатить зарплату за незаконно объявленный период простоя.