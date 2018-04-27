Майские ограничения движения в Краснодаре: график, участки

Краснодар . 27 апреля — Новая Кубань. Ограничения движения транспортных средств коснуться улиц, прилегающих к Театральной площади. Они будут введены 3,4, 5, 7, 8 и 9 мая.

График и перечень участков опубликовала пресс-служба городской администрации.

— с 05.00 до 08.00 3, 4 и 7 мая и с 08.00 до 16.00 5 мая — по ул. Красной от ул. им. Калинина до ул. Длинной; по ул. им. Будённого от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров; по ул. Красноармейской от ул. Длинной до ул. Кузнечной;

— с 22.00 7 мая до 17.00 8 мая — по ул. Красной от ул. Мира до ул. им. Ленина.

9 Мая проезд будет невозможен:

— с 05.00 до 16.00 — по ул. Красной от ул. Длинной до ул. Северной;

— с 05.00 до 23.00 — по ул. им. Будённого от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина; по ул. Красноармейской от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого;

— с 16.00 до 23.00 — по ул. Красной от ул. Длинной до ул. им. Калинина; по ул. Длинной от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;

— с 11.00 до 12.30 — по ул. Рашпилевской от ул. Длинной до ул. Северной;

— с 14.00 до 17.00 — по ул. Северной от ул. Красной до ул. Аэродромной;

В ночь с 23.00 9 мая до 08.00 10 мая движение транспорта также будет закрыто по ул. им. Будённого от ул. Красной до ул. Красноармейской (вдоль здания администрации Краснодара), а также — по средней и крайней правой полосам движения транспорта нечётной стороны ул. Красной от ул. Длинной до ул. им. Будённого.

Также граждан просят обратить внимание на график очистки улиц от припаркованных ТС.

— с 20.00 2, 3, 4 и 6 мая до 08.00 3, 4, 5 и 7 мая — ул. Красная от ул. им. Калинина до ул. Длинной; ул. им. Будённого от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров; ул. Красноармейская от ул. Длинной до ул. им. Калинина;

— с 20.00 7 мая до 17.00 8 мая — ул. Красная от ул. Мира до ул. им. Ленина;

— с 16.30 8 мая до 16.00 9 мая — ул. Красная от ул. Длинной до ул. Северной; ул. Длинная от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров; ул. им. Будённого от ул. Октябрьской до ул. им. Митрофана Седина; ул. Красноармейская от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого;

с 07.00 до 10.30 9 мая — ул. Северная от ул. им. Кирова до ул. Рашпилевской; ул. Аэродромная от ул. Северной до ул. им. Рылеева.

9 мая в краевой столице состоится торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона по Театральной площади, а вечером пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.