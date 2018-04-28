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Весенняя охота в Татарстане продлится всего 10 дней
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Весенняя охота в Татарстане продлится всего 10 дней 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Охотничий сезон из-за чемпионата мира продлится в Татарстане всего 10 дней: с 28 апреля до 7 мая, сообщил начальник отдела мониторинга животного мира Ильфат Валеев.
Дело в том, что в республике вводятся повышенные меры безопасности в преддверии футбольного мундиаля: согласно указу президента России с 25 мая по 25 июля в Татарстане запрещен оборот гражданского и служебного оружия. Владельцам его (а их в республике 49 тысяч человек, они имеют более 76 тысяч стволов) нельзя выносить из дома. Речь о травматическом, газовом, пневматическом, гладкостовольном и нарезном оружии.
Как рассказал Ильфат Валеев, в весенний сезон охоты можно охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Из водоплавающей разрешено охотиться на селезня, на гуся-гуминника и белолобого. Из боровой дичи — на вальдшнепа и тетерева. При этом на тетерева охота разрешена только в четырех районах Татарстана, где количество птицы достигает нормативных показателей воспроизводства. Это Бавлинский, Бугульминский, Пестречинский и Лаишевский районы, охотхозяйства «Бугульминское», «Забава», «Караишевское», «Никольское», Пестречинское, «Поповское», «Юкя», а также в общедоступных охотничьих угодьях Бавлинского и Бугульминского районов.
В Татарстане продолжает действовать ограничение на добычу серого гуся, занесенного в Красную книгу, и глухаря.
У каждого охотника должен быть при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на оружие, а также путевка (если охота идет в частных охотхозяйствах).
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