Разъяснены правила сезона охоты в Татарстане

Сезон охоты в Татарстане начинается 28 апреля. Продлится он до 10 мая, сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биологическим ресурсам. В указанный период будут действовать ограничения, связанные с орудиями и способами охоты, а также со сроками ее проведения. В принципе запрещено охотиться на глухарей и серых гусей. А в ряде районов республики действуют ограничения отстрела тетеревов. В то же время, разрешено вести охоту на селезней, обычных гусей, серых ворон и вальдшнепов, добавляют в госкомитете.