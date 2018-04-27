Заседание Оренбургского городского Совета посетил губернатор Юрий Берг

Первым пунктом повестки 21 заседания городского Совета стал ежегодный отчет Главы Оренбурга о результатах своей деятельности и деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Горсоветом.

— Я всегда подчеркиваю, что для нас высшей ценностью являются люди, и это значит, что в первую очередь мы должны работать над повышением качества жизни. За последний год в регионе по всем направлениям социально-экономического развития сделано немало важных и ответственных дел. Хочу отметить, что любимчиков у нас нет, и каждый муниципалитет получает помощь в рамках своих потребностей и возможностей вышестоящих бюджетов. Оренбург, в силу своего масштаба и статуса, закономерно забирает на себя львиную долю, — подчеркнул по итогам доклада Главы Губернатор области Юрий Берг . — Будем справедливы: в 2017 году работа здесь, в Оренбурге, проделана огромная, но впереди предстоит еще больше. Тем более, что 2018 год является для областного центра юбилейным. Со своей стороны могу гарантировать, что Правительство области выполнит все взятые на себя обязательства.

Сам Глава города на вопрос об оценке работы муниципалитета ответил: главную оценку дадут жители.

— Я считаю, что мы вместе с горожанами хорошо потрудились. Много хороших проектов было реализовано, еще больше — заложено для выполнения в этом, юбилейном для Оренбурга году. Дворы, которые мы вместе с горожанами обсуждали, принимали и строили по проекту «Комфортная среда» не пустуют. Знаю, что на Липовую, к примеру, или на Чкалова семьи со всего города приезжают. Детям очень нравятся игровые комплексы, которые там установлены. Набережную начали. Сейчас конечно ее надо до ума доводить, как и спуск к Уралу. Но мы справимся, правда? И вы, коллеги, уверен, не дадите расслабляться и будете пристально следить за всем, что там происходит, — подчеркнул Глава в разговоре с журналистами. — В прошлом году в Оренбурге появилось новое знаковое место — сквер Прохоренко. И это тоже результат совместной работы.

С информацией о деятельности городского Совета выступила на заседании и его председатель Ольга Березнева. Она рассказала о своей работе на посту руководителя представительного органа: как о проработке и принятии решений, так и о практической составляющей. Ольга Березнева завершила свой доклад, подчеркнув, что главные задачи Совета на 2018 год имеют социальную направленность.

— В предстоящем периоде городской Совет продолжит решать вопросы эффективного использования бюджетных средств, реализации программ энергосбережения, благоустройства, оптимизации работы общественного транспорта. Достичь поставленных целей мы сможем лишь при условии консолидации усилий всех ветвей публичной власти, работая во исполнение поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором Оренбургской области , — отметила она.

Отдельно Ольга Петровна подчеркнула, что депутаты в составе рабочих групп контролируют решение наиболее актуальных вопросов, стоящих перед городской властью.

— У нас с администрацией города наладилось, как мне кажется, довольно эффективное взаимодействие и взаимопонимание. Мы с коллегамиосуществляем дополнительный контроль по жизненно важным направлениям, будь то строительство и ремонт дорог, строительство жилья для переселенцев, работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»… Это направления, которые требуют депутатского контроля. И мы на практике убедились, что мнение депутатов не остаётся неуслышанным, за что я благодарна администрации Оренбурга, — сказала председатель городского Совета.

Отчет председателя депутаты поддержали единогласно.

— Проведена действительно огромная работа всех депутатов, всех фракций в составе Совета. Редкие заседания постоянных депутатских комитетов обходятся без жарких споров, и это абсолютно правильно, — подчеркнул депутат городского Совета Игорь Хавторин.

Свое влияние на повестку заседание оказали и недавние трагические события. Депутаты поддержали внесенный прокуратурой города проект, связанный с необходимостью информировать органы государственного строительного надзора о строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в которых предполагается размещение развлекательных объектов, торговых комплексов и объектов массового скопления граждан. Речь идет о фактах строительства и реконструкции объектов площадью выше 1500 кв.м. или выше 2 этажей.

В пояснительной записке к документу говорится, чтопрокурорские проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявили факты, когда при реконструкции объектов не осуществлялсястроительный надзор. Теперь же информацию о строительстве либо реконструкции в адрес Инспекции государственного строительного надзора будет отправлять департамент градостроительства и земельных отношений.

Внесли депутаты и коррективы в городской бюджет этого года: его доходы уточняются на 485 844 300 рублей. Это областные средства, 73 миллиона из них будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (до уровня величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 мая). Также поступившие финансы направят на ремонт автомобильных дорог (подъездная дорога к пос. Нижнесакмарский от Шарлыкского шоссе до ул. Молодежной, ул. Чкалова, проезд Автоматики и т.д.) и приобретение новых школ (в 16 и 20 микрорайонах). Кроме того, принятое депутатами решение дает финансовому управлению администрации города право изменять главного распорядителя бюджетных средств до принятия соответствующего решения Советом, если речь идет о наказах избирателей. Это позволит оперативнее реагировать на изменения в Перечне наказов избирателей, который регулярно обновляется. Проект включает и ряд передвижек внутри бюджета: например, порядка 6 миллионов рублей направлено на замену плиточного покрытия в «Национальной деревне», а два миллиона — администрации Северного округа на благоустройство сквера имени Прохоренко и приобретение инвентаря.

Другим решением сегодняшнего заседания регулируются вопросы в рамках проведения встреч депутатов с избирателями. Во-первых, устанавливается специально отведённое место для проведения встреч депутатов всех уровней с избирателями. В качестве такого места определен сквер имени Ленина на улице Советской. Во-вторых, определены два помещения для встреч депутатов с избирателями: в Южном и Северном округах. В-третьих, определен порядок предоставления этих помещений.

Стоит отметить, что принятое решение никак не повлияет на привычный для депутатов формат встреч с избирателями — на внутридворовых территориях.