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Прокурор назвал торговые центры в Нижнем Новгороде, которые требует закрыть
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Прокурор назвал торговые центры в Нижнем Новгороде, которые требует закрыть 

nn.ru 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Прокурор также рассказал, что направлены иски в суд по 23 торговым центрам, расположенным в Автозаводском, Канавинском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске и Павлове.
Подробнее — в материале корреспондента NN.Ru.
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