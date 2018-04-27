Прокурор назвал торговые центры в Нижнем Новгороде, которые требует закрыть

Прокурор также рассказал, что направлены иски в суд по 23 торговым центрам, расположенным в Автозаводском, Канавинском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске и Павлове.

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