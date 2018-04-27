Рыбаки в Башкирии накормили голодного лиса

Житель Башкирии Алексей поделился в социальных сетях видео, которое заснял по пути с рыбалки. На заснеженной дороге ему с приятелем повстречался лис. Пушистый зверёк искал в сугробах пропитание.

Рыбаки сжалились над лисой и решили её покормить.

— У меня же рыба в багажнике есть, — вспомнил один из мужчин.

Рыбаки в Башкирии накормили лиса

Дикий зверь уже было развернулся и направился в другую сторону, но, услышав свист, вернулся. Рыбаки не стали подходить ближе, чтобы не спугнуть животное, а просто кинули ему часть своего улова. Довольный лис быстро расправился со свежей рыбой.