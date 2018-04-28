Эксплуатационные службы в майские праздники будут работать в штатном режиме

В выходные дни с 29 апреля по 2 мая т.г. все службы эксплуатации (станции водоподготовки, аэрационные станции, службы водопровода и водоотведения и т.д.) ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжат работать в штатном режиме.

В случае необходимости подать заявку на устранение повреждений в системе водоснабжения или водоотведения на городских коммуникациях можно по телефону «горячей линии» круглосуточной диспетчерской службы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» — (8452) 24-65-24.

Напоминаем, в рамках краткосрочной инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» на 2018-2020 гг. запланированы не только прокладка и введение в эксплуатацию новых сетей водоснабжения и водоотведения, но и обслуживание имеющихся водосетей, реконструкция водопроводных комплексов и городской станции аэрации, модернизация насосных станций.