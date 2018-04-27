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В России продолжают чествовать убийц
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В России продолжают чествовать убийц 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В Рязани, городе с более чем полумиллионным населением, был установлен памятник Феликсу Дзержинскому, одному из самых кровавых палачей большевистской революции, пишет польский портал pch24.pl. Скульптуру разместили перед зданием местной ФСБ.
Памятник «кровавому Феликсу» — первому главе тайной полиции (ВЧК), которая ответственна за убийство миллионов людей — еще одно доказательство возрождения в России увлечения вождями Октябрьской революции и коммунистического террора. Год назад, после многих лет забвения, вновь открылся музей Дзержинского в селе Кай, где в течение 8 месяцев по приказу царя Дзержинский находился в ссылке.
Еще одним ярким символом процесса заполнения общественного пространства коммунистическими памятниками, по мнению польского издания, является открытая в Москве в середине сентября 2017 года последняя часть так называемой Аллеи русских правителей. Раньше там размещались бюсты русских царей. В настоящее время добавлены бюсты «правителей» России 20-го века. Их ряд открывают Ленин и Сталин. Есть и другие «правители СССР» — Хрущев, Брежнев, Андропов. В том же году по рекомендации муниципальных органов, а также по просьбе ветеранов КГБ и ФСБ фигуру «Кровавого Феликса» установили в Кирове.
Все чаще в России появляются памятники Сталину. Бюст Сталина установили в Пензе местные коммунисты. Еще один Сталин появился в Сургуте. Уже в этом году памятники советскому генералиссимусу установили в Липецке, в одном из колхозов на территории Республики Марий Эл, а также в находящемся под контролем россиян Луганске на востоке Украины.
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