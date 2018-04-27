Богданов подтвердил, что новый раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет в мае

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов подтвердил, что очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате пройдет в середине мая. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

Ирана и "Была договоренность на самом высоком уровне, что в середине мая состоится очередная встреча в Астане в полном формате", — сказал высокопоставленный дипломат. «На завтра запланирована встреча глав МИД стран-гарантов астанинского процесса России Турции . Будут обсуждаться планы на будущее», — добавил Богданов.

Он также отметил, что идет работа над итоговым документом встречи глав МИД РФ, ИРИ и Турции, в нем «будет отражена позиция трех гарантов, в том числе в плане продолжения совместной скоординированной работы в этом формате».