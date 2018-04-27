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Богданов подтвердил, что новый раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет в мае
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Богданов подтвердил, что новый раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет в мае 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов подтвердил, что очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате пройдет в середине мая. Об этом он заявил журналистам в пятницу.
"Была договоренность на самом высоком уровне, что в середине мая состоится очередная встреча в Астане в полном формате", — сказал высокопоставленный дипломат. «На завтра запланирована встреча глав МИД стран-гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции. Будут обсуждаться планы на будущее», — добавил Богданов.
Он также отметил, что идет работа над итоговым документом встречи глав МИД РФ, ИРИ и Турции, в нем «будет отражена позиция трех гарантов, в том числе в плане продолжения совместной скоординированной работы в этом формате».
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