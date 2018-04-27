Ещё
Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга: Андрей Молоков уходит с поста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга: Андрей Молоков уходит с поста 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным источника «ФедералПресс» мэрию Екатеринбурга ждет сразу несколько кадровых перестановок. Одна из которых — уход Андрея Молокова с должности начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.
Эту вакансию архитектор занимал чуть больше года, с марта 2017. Много лет Андрей Молотов работал архитектором. Одной из его работ стало проектирование бизнес-центра «Высоцкого».
В пресс-службе администрации Екатеринбурга пока ситуацию не комментируют, но обещают сделать это завтра.
До Андрея Молокова департамент архитектуры более двух лет возглавлял Тимур Абдуллаев.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Reuters: «Русал» готов сменить руководство ради отмены санкций Телеграмм-каналы: у директора «АТП» города Кирова появится новый директор «Рейс выполняется на самолете «Виктор Черномырдин»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине141
Путин поделился планом развития России214
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию751
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН21
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение