Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга: Андрей Молоков уходит с поста

По данным источника «ФедералПресс» мэрию Екатеринбурга ждет сразу несколько кадровых перестановок. Одна из которых — уход Андрея Молокова с должности начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Эту вакансию архитектор занимал чуть больше года, с марта 2017. Много лет Андрей Молотов работал архитектором. Одной из его работ стало проектирование бизнес-центра «Высоцкого».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пока ситуацию не комментируют, но обещают сделать это завтра.