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В ФАС отметили 10‐летие закона об иностранных инвестициях
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В ФАС отметили 10‐летие закона об иностранных инвестициях 

360tv.ru 1 час назад
27 апреля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) состоялся брифинг, посвященный 10‐летию закону №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Главным спикером мероприятия был Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России.
Основной задачей закона № 57 заместитель руководителя ФАС назвал «поддержание единой процедуры принятия решений о порядке осуществления иностранных инвестиций». Кроме этого, закон контролирует сделки иностранных инвесторов, устанавливает ограничения и регулирует отношения иностранных инвесторов.
В 2008 году Правительство РФ назначило Федеральную антимонопольную службу уполномоченным органом по выполнению функций и осуществлению контроля по выполнению иностранных инвестиций. Андрей Цыганов объяснил, почему правительство выбрало ФАС ответственной за осуществление данного закона:
Федеральная антимонопольная служба имеет опыт в рассмотрении ходатайств в сфере экономической концентрации. Также у нас есть соответствующие компетенции. Мы считаем, что вопросы об осуществлении иностранных инвестиций должны рассматриваться в одном ведомстве. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и принимать необходимые решения
— Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России.
В целях обеспечения деятельности ФАС, как уполномоченного органа по реализации закона об иностранных инвестициях, было создано Управление контроля иностранных инвестиций. Андрей Цыганов отметил, что за последние десять лет данное Управление не допустило ни одной ошибки, ни с точки зрения содержания, ни с точки зрения проведения процедур рассмотрения ходатайств.
По статистике, за последние десять лет в ФАС поступило 516 ходатайств иностранных инвесторов. География получаемых запросов довольно широка. В ФАС регулярно обращаются инвесторы из Китая, Кипра, Нидерландов, Франции, Германии, США. Наиболее распространенные сделки осуществляются в таких сферах, как космическая деятельность, криптовалюты, атомные установки, субъекты естественных монополий.
В завершении мероприятия Андрей Цыганов выразил надежду на то, что Федеральная антимонопольная служба будет продолжать точно регулировать закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и привлекать большее количество иностранных инвесторов.
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