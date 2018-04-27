Часы для истинных ценителей музыки за 300 тысяч долларов

Некоторые высококачественные наручные часы — это демонстрация современных технологий и мастерства их производителей. А как насчет эстетического удовольствия? Один из примеров — часы Jacob & Co Opera. В двух словах — это часы и музыкальная шкатулка в «одном флаконе». Внутри корпуса размером 47 х 20 мм в центре циферблата располагается четырехосевая модульная конструкция. На двух осях справа и слева установлены вращающиеся музыкальные цилиндры, а на двух других — трехосевой турбийон и малый циферблат из розового золота со стрелками.

Вращающиеся цилиндры с крошечными штифтами, соприкасаясь с гребенкой, состоящей из металлических пластинок, полностью повторяют работу классических музыкальных шкатулок. Хозяин часов в течение получаса имеет удовольствие слышать композицию Memory из мюзикла «Кошки», Э. Л. Уеббера.

В «арсенале» шкатулки — 120 нот. Мелодия запускается нажатием кнопки, расположенной на корпусе. Во время вращения цилиндров приходят в движение циферблат и турбийон, которые проворачиваются на 120 градусов. У всех кареток — внутренней, средней и внешней — разные скорости вращения. Один оборот они совершают соответственно за 40 секунд, 3 и 8 минут.

Специально для Jacob & Co Opera был разработан новый механизм. В частности, ручной подзавод изготовлен из титановых деталей, что делает часы более легкими, а издаваемые звуки — более чистыми. Всего механизм состоит из 646 деталей.

Уникальные часы выпускаются в двух версиях и ограниченной серией из 18 изделий, что неудивительно. Jacob & Co Opera обойдутся их владельцам в 305 тысяч долларов США.