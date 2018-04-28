Нижегородский кадетский корпус имени В. Ф. Маргелова посетил председатель ДОСААФ России

Данное учебное заведение является одним из 6 подобных образовательных учреждений, развивающихся в рамках регионального общественного проекта «КаДетство».

На днях в Нижегородском кадетском корпусе имени В. Ф. Маргелова в поселке Истомино Балахнинского района Нижегородской области прошло заседание попечительского совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича

Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова является одним из 6 окружных кадетских корпусов, развивающихся в рамках общественного проекта «КаДетство».

Перед заседанием полномочный представитель вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым осмотрели строящуюся инфраструктуру кадетского корпуса. Гости по традиции возложили цветы к памятнику «Десантнику № 1», легендарному командующему ВДВ, Героя Советского Союза В. Ф. Маргелову, чье имя носит учебное заведение.

Воспитанники корпуса обучаются по профилю воздушно-десантных войск. Михаил Бабич, Глеб Никитин и Александр Колмаков осмотрели спортивную инфраструктуру комплекса: парашютную вышку и воздушно-десантный комплекс, стадион, хоккейную коробку и площадку для сдачи норм ГТО, общевойсковую и штурмовую полосы препятствий. Руководство корпуса также продемонстрировало новый спальный корпус и клуб. Особое внимание было уделено строящемуся учебному корпусу. Здесь, как и на реконструируемых объектах корпуса дополнительного образования и столовой, все работы должны завершиться к 1 сентября 2018 года.

На заседании попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса подводились промежуточные итоги проделанной работы по развитию учебного учреждения и обсуждались вопросы, связанные с завершением работ в срок. Все необходимые для этого средства уже запланированы в бюджете Нижегородской области.

В 2018/2019 учебных годах число воспитанников кадетского корпуса увеличится с 300 до 420 человек.

В Нижегородской области работают 80 профильных оборонно-спортивных классов, три специализированные кадетские школы-интерната, в которых обучаются более 1800 юных нижегородцев.

В этот же день Михаил Бабич, Глеб Никитин и Александр Колмаков ознакомились с презентацией учебного центра патриотического воспитания, развития авиационных, технических и прикладных видов спорта Приволжского федерального округа.

«ДОСААФ России примет самое непосредственное и активное участие в создании центра, который будет полигоном для практической реализации задач по авиационно-парашютной подготовке и военно-тактическим действиям, которыми должны владеть воспитанники корпуса», — подчеркнул Александр Колмаков.