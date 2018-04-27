В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу 

В Великобритании ветеран Второй мировой войны Гервин Майлс более 50 лет хранил дома способную взорваться бомбу. Как отмечают местные СМИ, он подобрал ее после сражения где-то на побережье в Азии и привез на родину в городок Бридженд в качестве сувенира.
Опасный предмет обнаружила его дочь по время уборки и тут же вызвала полицию. «Для меня было большим потрясением узнать, что предмет, хранившийся в доме на протяжении многих лет, на самом деле был активированной бомбой», — отметила Линис Джонс.
По словам внучки ветерана Джессики Джонс, когда ей было семь лет, дед привозил бомбу к ней в школу, чтобы продемонстрировать ее детям, и считал, что это очень «весело».
Прибывшая в дом полиция установила, что, несмотря на свой возраст, бомба немецкого происхождения все еще находится в прекрасном состоянии, вывезла ее за город и взорвала.