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В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу
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В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Великобритании ветеран Второй мировой войны Гервин Майлс более 50 лет хранил дома способную взорваться бомбу. Как отмечают местные СМИ, он подобрал ее после сражения где-то на побережье в Азии и привез на родину в городок Бридженд в качестве сувенира.
Опасный предмет обнаружила его дочь по время уборки и тут же вызвала полицию. «Для меня было большим потрясением узнать, что предмет, хранившийся в доме на протяжении многих лет, на самом деле был активированной бомбой», — отметила Линис Джонс.
По словам внучки ветерана Джессики Джонс, когда ей было семь лет, дед привозил бомбу к ней в школу, чтобы продемонстрировать ее детям, и считал, что это очень «весело».
Прибывшая в дом полиция установила, что, несмотря на свой возраст, бомба немецкого происхождения все еще находится в прекрасном состоянии, вывезла ее за город и взорвала.
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