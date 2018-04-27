В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу

Великобритании ветеран Второй мировой войны Гервин Майлс более 50 лет хранил дома способную взорваться бомбу. Как отмечают местные СМИ, он подобрал ее после сражения где-то на побережье в Азии и привез на родину в городок Бридженд в качестве сувенира.

Опасный предмет обнаружила его дочь по время уборки и тут же вызвала полицию. «Для меня было большим потрясением узнать, что предмет, хранившийся в доме на протяжении многих лет, на самом деле был активированной бомбой», — отметила Линис Джонс.

По словам внучки ветерана Джессики Джонс, когда ей было семь лет, дед привозил бомбу к ней в школу, чтобы продемонстрировать ее детям, и считал, что это очень «весело».

Прибывшая в дом полиция установила, что, несмотря на свой возраст, бомба немецкого происхождения все еще находится в прекрасном состоянии, вывезла ее за город и взорвала.