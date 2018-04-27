К ЧМ 18 Автодор завершит дорожно-ремонтные работы в Ростовской области

До 1 мая откроется полноценное движение на отрезке дороги М-4 «Дон» с 1024-го по 1038-ой км. в Аксайском районе. На участке полностью заменен верхний слой покрытия, уложено асфальтобетонное покрытие с применением полимер-модифицированного битума, нанесена разметка термопластиком.

С 15 мая ожидается ввод в эксплуатацию часть М-4 «Дон» с 1071-го по 1091-ый км. Уложено новое дорожное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона и полимер-модифицированного битума.

В текущем году были завершены ремонтные работы на участке М-4 «Дон» с 1063-го по 1071-ый км. В минувшем году завершен капитальный ремонт отрезка трассы с 1038-го по 1063-ий км. Аксайского района и города Аксая к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Заменено дорожное покрытие, установлены автопавильоны и светофоры. На 1038-ом км восстановлены путепровод и транспортная развязка. В том числе отремонтированы две развязки: на 1061-ом километре на въезде в Ростов-на-Дону и на на 1062-ом км. на выезде из города. Развязки обеспечивают дополнительный подъезд к стадиону «Ростов-Арена».