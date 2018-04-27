Матвиенко предложила отменить роуминг в Беларуси 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости отмены роуминга российских операторов в республике Беларусь.
Вопрос об этом был поднят в ходе обсуждения проблем цифровизации на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.
Спикер СФ привела в пример Евросоюз, где как раз нет такого рода переплаты.
— Мы Союзное государство, и у нас роуминг. Нам что, Беларусь — заграница? — обратила внимание она. — Отсюда и для бизнеса проблемы, и для граждан, и для всех.
В Совфеде решили проработать эту тему с Минкомсвязи.
Отметим, что звонки для абонентов российских операторов в Беларуси стоят от 10 рублей за минуту и выше (при покупке пакета минут).