В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Яковченко Ивана Павловича. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В военный комиссариат Удмуртии обратился Анатолий Гырин из Москвы . Он занимается поиском родственников участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении Минска . Они похоронены в селе Королев стан, Минского района, Минской области, Республики Беларусь

Янченко Ивана Павлович родился в 1909 году. Известно, что у него было два сына: Янченко Станислав Иванович и Янченко Игорь Иванович, а также известно имя тещи — Бурова Марфа Михайловна, которые проживали в Первомайском районе Ижевска.

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в военный комиссариат (Первомайского и Ленинского районов города Ижевск и Завьяловского района Удмуртской Республики). Адрес: Ижевск, улица Выборная, 19; тел. 71-26-41, 61-73-58.