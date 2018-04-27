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В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны
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В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Яковченко Ивана Павловича. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
В военный комиссариат Удмуртии обратился Анатолий Гырин из Москвы. Он занимается поиском родственников участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении Минска. Они похоронены в селе Королев стан, Минского района, Минской области, Республики Беларусь.
Янченко Ивана Павлович родился в 1909 году. Известно, что у него было два сына: Янченко Станислав Иванович и Янченко Игорь Иванович, а также известно имя тещи — Бурова Марфа Михайловна, которые проживали в Первомайском районе Ижевска.
Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в военный комиссариат (Первомайского и Ленинского районов города Ижевск и Завьяловского района Удмуртской Республики). Адрес: Ижевск, улица Выборная, 19; тел. 71-26-41, 61-73-58.
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