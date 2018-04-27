Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

В программе «Судьба человека» разговор Бориса Корчевникова Александром Розенбаумом получился не столько о его творчестве, сколько о том, что и медик, и певец могут быть «на передовой фронта».

Многим поклонникам наверняка известно, что до 30-ти Розенбаум, родители которого были врачами, работал в скорой помощи. А потом, по его признанию, «бросился, как в омут с головой» в творчество. Но не потому, что разочаровался в медицине, а потому, что невозможно было разрываться и надо было выбрать что-то одно.

Розенбаум выбрал творчество, но о медиках и, прежде всего, врачах скорой говорит как о людях героических. По его словам, работать там можно только людям с призванием, а мнение, будто «серьезные» врачи работают только в больницах — заблуждение.

"Скорая помощь и участковый терапевт — это передний край медицины, настоящий фронт. Без призвания на этой работе люди не состоятся", — убежден Розенбаум.

Сам он и оставив работу в скорой помощи — уже как артист — не раз оказывался на передовой линии фронта. Причем, уже в прямом смысле этого слова. Он много раз выступал в горячих точках — в Афганистане , Чернобыли, Чечне , сейчас — в Сирии

Как признается артист, там он поет для тех, кто завтра, возможно, его уже не услышит. Но при этом сам «никогда не кокетничал со смертью». Хотя о том, что такое потеря близких, знает не понаслышке. Да и сам оказывался на грани жизни и смерти.

Перенести выпавшие на его долю трудности помогает жена Елена. С ней он познакомился еще в студенчестве, и вот уже больше сорока лет они вместе. Елена прошла с ним путь от жены врача скорой помощи до супруги знаменитого певца.

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Александр Розенбаум отвечает на вопросы, как приняла решение Александра уйти из медицины на эстраду его семья, какие потери выпали на его долю, и как едва не прервалась его собственная жизнь.