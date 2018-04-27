«Карские экспедиции» устами ребенка. В Екатеринбурге ямальский проект представила юный спикер

Сегодня, 27 апреля, учащихся школы №67 Екатеринбурга познакомили с ямальским патриотическим проектом «Карские экспедиции».

Сотрудники представительства ЯНАО проводят его презентации уже не первый год для разных групп слушателей — школьников, студентов, ветеранов и военнослужащих.

Необычным в этот раз стало то, что проект представила 11-летняя дочь главного специалиста ямальского представительства Натальи Солодянниковой. До этого презентации проводили только взрослые — его сотрудники или студенты. Пятиклассница Маша рассказала ученикам параллели восьмых классов о трагической гибели во время Великой Отечественной войны в Карском море конвоя БД-5. Школьникам также показали документальный фильм о поисковой экспедиции на острове Белый и увековечении памяти погибших, ознакомили со стендами, рассказывающими об истории проекта, а также с репродукциями работ участников окружного художественного конкурса «Карское море в огне».