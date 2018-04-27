Эсеры хотят приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средней по стране 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о приравнивании жалования депутатов и сенаторов к средней заработной плате по стране, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
"Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. Поэтому мы в ближайшее время вносим подготовленный нашей фракцией законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по стране", — цитирует Миронова его пресс-служба.
По мнению политика, такая инициатива станет хорошим стимулом, чтобы подготовленные депутатами законы помогали росту российской экономики, решению социальных вопросов, процветанию России и ее граждан.