Эсеры хотят приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средней по стране

"Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. Поэтому мы в ближайшее время вносим подготовленный нашей фракцией законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по стране", — цитирует Миронова его пресс-служба.