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Встреча Путина с Советом законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция
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Встреча Путина с Советом законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
В Санкт-Петербурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина с Советом законодателей РФ. По традиции мероприятие проходит в Таврическом дворце и в этом году совпало с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Главные темы, которые глава государства обсуждает вместе с парламентариями, касаются реализации Послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года представительными органами государственной власти, законодательного обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи и развития цифровой экономики в регионах.
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