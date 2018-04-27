Встреча Путина с Советом законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция 

ТАСС/Ruptly
В Санкт-Петербурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина с Советом законодателей РФ. По традиции мероприятие проходит в Таврическом дворце и в этом году совпало с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Главные темы, которые глава государства обсуждает вместе с парламентариями, касаются реализации Послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года представительными органами государственной власти, законодательного обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи и развития цифровой экономики в регионах.