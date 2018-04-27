В ОП прокомментировали запрет лежать на сиденьях в московских аэропортах

"Прослушивать музыку в наушниках — это просто правило вежливости, не более того. Не вижу здесь ничего удивительного. Что касается лежать на сидениях — это вопрос. Когда задержки рейсов, что людям делать?… Мне кажется, что здесь администрация аэропортов должна в таких экстренных случаях отталкиваться от ситуации. Мне, как простому обывателю, который тоже пользуется самолетами, кажется, что надо все-таки какой-то подзаконный акт сделать. Всякое бывает: погода, десятки рейсов задержаны, куда людям деваться? А детям тоже нельзя лежать на скамейке?", — сказал Фадеев.

Остальные пункты поправки он назвал обычными правилами вежливости.

"Хорошо, что их зафиксировали", — отметил Фадеев.