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Викторину по правилам дорожного движения проведут в Алтуфьеве
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Викторину по правилам дорожного движения проведут в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В четверг, 3 мая, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» пройдет мероприятие в рамках реализации программы ПДД. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.
— Участникам предложат выполнить тестовые задания на знание правил дорожного движения. Также в программе — викторина, посвященная ПДД, с использованием слайдов, — уточнила Светлана Астапова.
Напомним адрес центра социального обслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 11.00, участие бесплатное. Телефон для справок: 8 (499) 902-76-93.
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