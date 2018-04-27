Викторину по правилам дорожного движения проведут в Алтуфьеве

В четверг, 3 мая, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» пройдет мероприятие в рамках реализации программы ПДД. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.

— Участникам предложат выполнить тестовые задания на знание правил дорожного движения. Также в программе — викторина, посвященная ПДД, с использованием слайдов, — уточнила Светлана Астапова.

Напомним адрес центра социального обслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 11.00, участие бесплатное. Телефон для справок: 8 (499) 902-76-93.