В Киргизии решили отучить население от излишеств на торжествах

— Проводимые сегодня церемонии сопряжены с непомерно большими затратами и отнимают много времени, пагубно влияя на здоровье людей и вызывая непродуктивную и бессмысленную усталость у их участников, — поясняют в ведомстве. — Не секрет, что в некоторых случаях хозяева свадебных и других торжеств влезают в большие долги и не в силах погасить задолженность по кредитам, которые берут для их проведения. Многим свадебным торжествам сопутствует безудержное восхваление себя и своего богатства со стороны устроителей.

Минкультуры ожидает, что представленные на его рассмотрение сценарии определят рамки поведения участников, включая ведущего, певцов и танцоров, и помогут «изжить привычку дарить друг другу некачественные вещи». Также предполагается, что конкурсанты предложат новую рецептуру и методы подачи угощений на торжествах — чтобы оградить празднующих от чрезмерного потребления спиртного и ряда дорогих блюд.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Сценарии министерство обещает принимать до 15 сентября текущего года. Рассматривать их готовится жюри, в состав которого включили главу ведомства, представителей парламента, общественности и экспертных кругов. Минкультуры готово наградить авторов трех лучших сценариев денежными призами в размере 30-100 тысяч сомов (27-90 тысяч рублей).

Сможет ли министерство культуры изжить прежние обряды, заменив их новыми, пока не ясно. Возможность запрета многолюдных свадеб и других мероприятий неоднократно обсуждалась на уровне законодателей. Тем не менее, сломать привычный уклад в Киргизии пока не удалось. В результате, согласно социологическим исследованиям, порядка 15 процентов трудовых мигрантов выезжают в Россию , чтобы заработать на торжества.